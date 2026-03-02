Polizei Aachen

POL-AC: Streit am Elisenbrunnen - Mann zieht Messer

Aachen (ots)

Am Sonntagabend (01.03.2026) ist es gegen 20 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Nähe des Elisenbrunnens gekommen. Dort war ein Mann mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit geraten, woraufhin er ein Messer zog. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich ein 47-jähriger Mann am Holzgraben auf, als er aus bisher ungeklärten Gründen in Streit mit einer Gruppe von Jugendlichen geriet. Im Rahmen dessen zog der 47-Jährige ein Messer und soll damit die Jugendlichen bedroht haben.

Umstehende Zeugen alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen den Mann an, der auf Ansprache sofort das Messer weglegte. Der polizeibekannte Mann war sichtlich aufgebracht und beleidigte im Verlauf des Einsatzes sowohl einen Polizeibeamten, als auch die Gruppe Jugendlicher in rassistischer Weise. Der 47-Jährige machte darüber hinaus Angaben dazu, dass er von den Jugendlichen getreten worden sei.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen Bedrohung, Körperverletzung und Volksverhetzung aufgenommen. Die Jugendlichen blieben unverletzt. Das Messer, bei dem es sich um ein Küchenmesser handelt, wurde sichergestellt.

Der Mann wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. (kg)

