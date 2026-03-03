PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Unfall in der Eifel - Motorradfahrer schwer verletzt

Simmerath (ots)

Am Montagnachmittag (02.03.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der L128 gekommen. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 15:15 Uhr fuhr ein 71-jähriger Motorradfahrer die Landstraße von Einruhr in Richtung Rurberg entlang. Auf Höhe des Parkplatzes "Eiserberg" kollidierte er mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos. Der Zweiradfahrer stürzte daraufhin und kollidierte mit einem Baum.

Der Motorradfahrer aus dem niederländischen Gulpen-Wittem wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Straße für etwa zwei Stunden gesperrt.

Der Autofahrer, ein 84-jähriger Mann aus Monschau sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

