Polizei Aachen

POL-AC: Mann mit Anscheinswaffe - Polizeieinsatz auf Supermarkt-Parkplatz

Würselen (ots)

Am Montagnachmittag (02.03.2026) hat ein 45-jähriger Mann einen Polizeieinsatz auf einem Supermarkt-Parkplatz ausgelöst.

Gegen 15:00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei Aachen zu einem Parkplatz an der Bardenberger Straße gerufen. Zeugen meldeten zuvor, dass sich dort ein Mann mit einer Schusswaffe aufhalten und damit rumhantieren soll.

Die Polizeibeamten trafen den 45-Jährigen am Eingang des Supermarktes an. Aufgrund des vorherigen Zeugenhinweises wurde der Mann von den Einsatzkräften unter Vorhalt der Schusswaffe zu Boden gesprochen. Da er der Forderung nicht nachkam, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt.

Die Waffe - eine echt aussehende Spielzeugwaffe - lag in einem Blumenkübel in unmittelbarer Nähe zu dem Mann aus Herzogenrath. Bei der Personenkontrolle wurden zudem ein Messer und ein Multitool mit integriertem Messer aufgefunden. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte er die eingesetzten Beamten und bedrohte einen Polizisten.

Die bei ihm aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde der Mann entlassen und erhielt einen Platzverweis für die Örtlichkeit. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Beleidigung gegen den Mann. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell