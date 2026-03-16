PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer versucht sich Kontrolle in Strasburg (Uckermark) zu entziehen und stößt mit Polizeifahrzeug zusammen

Strasburg (LK V-G) (ots)

Am 15.03.2026 gegen 22:00 Uhr teilte ein Zeuge der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass in der Ortslage Strasburg ein Kleinkraftrad ohne Licht und Versicherungsschutz fahren soll. Daraufhin erfolgte die Prüfung des Sachverhaltes durch Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Pasewalk, welche jedoch zunächst keine Feststellung hatten. Gegen 22:45 Uhr fiel den Einsatzkräften dann im Bereich der Pfarrstraße ein Kleinkraftrad der Marke "Keeway" auf, welches eine Kontrolle unterzogen werden sollte. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Einsatzkräfte und flüchtete vor der Polizei, wobei er zum Teil auch über Gehwege fuhr. Die Verfolgungsfahrt führte dann über die Altstädter Straße und weiter auf die Schulstraße. Hier befuhr der Fahrzeugführer dann einen Parkplatz im Bereich Markt. Hier fuhr der Funkstreifenwagen dann neben dem Kleinkraftrad. Das Kleinkraftrad kam ins Schlingern und stieß daraufhin seitlich gegen den Funkstreifenwagen. Daraufhin sprang der Fahrzeugführer von dem Kleinkraftrad ab und flüchtete fußläufig in Richtung Langestraße. Nach einigen hunderten Metern fußläufiger Verfolgung, konnte der Fahrzeugführer durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Hier kam es zu Widerstandshandlungen gegenüber den Einsatzkräften. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus dem Raum Strasburg. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der Tatverdächtige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin war er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Das Kleinkraftrad besaß keine Zulassung und war nicht pflichtversichert. Es erfolgte eine Sicherstellung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Durchführung einer Blutprobenentnahme im Klinikum, wurde der Tatverdächtige nach Hause entlassen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeug Rennens, Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Unfallflucht, Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Personen wurden nicht verletzt. Am Funkstreifenwagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.200 Euro.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 01:44

    POL-NB: Ein Leichtverletzter nach Wildunfall auf der Kreisstraße 26 bei Stralsund (LK V-R)

    Stralsund (LK V-R) (ots) - Am Sonntag, den 15.03.26 gegen 20:46 Uhr, meldeten Zeugen einen Wildunfall mit schweren Folgen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 25-jähriger Stralsunder mit seinem VW Golf die K26 aus Richtung Groß Kedingshagen in Richtung Stralsund. Als plötzlich Wild die Fahrbahn kreuzte, wich der Fahrzeugführer dem Wild aus und kam in Folge ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 21:10

    POL-NB: Sekundenschlaf führt zu Unfall auf der BAB 20 in Höhe Neubrandenburg (LK MSE)

    Neubrandenburg (ots) - Am 15.03.2026 gegen 17:15 Uhr kam es auf der BAB 20 auf Höhe Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnisstand befuhr der 68-jährige polnische Fahrzeugführer mit seinem PKW Honda die BAB 20 in Fahrrichtung Lübeck. Kurz nach der Anschlussstelle Neubrandenburg Ost kam er auf Grund von Sekundenschlaf mit seinem PKW nach ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 12:07

    POL-NB: Trunkenheitsfahrt mit Speed-Pedelec führt zu Drogenfund in Marlow (LK Vorpommern-Rügen)

    PR Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 15.03.2026, gegen 02:45 Uhr, wurden Beamte des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten auf einen Fahrzeugführer aufmerksam, welcher mit einem Speed-Pedelec mit hoher Geschwindigkeit auf der Stralsunder Straße in Marlow unterwegs war. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gab der 46-jährige deutsche Pedelec-Fahrer an, dass sein Pedelec bis zu 94 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren