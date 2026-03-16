Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer versucht sich Kontrolle in Strasburg (Uckermark) zu entziehen und stößt mit Polizeifahrzeug zusammen

Strasburg (LK V-G) (ots)

Am 15.03.2026 gegen 22:00 Uhr teilte ein Zeuge der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass in der Ortslage Strasburg ein Kleinkraftrad ohne Licht und Versicherungsschutz fahren soll. Daraufhin erfolgte die Prüfung des Sachverhaltes durch Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Pasewalk, welche jedoch zunächst keine Feststellung hatten. Gegen 22:45 Uhr fiel den Einsatzkräften dann im Bereich der Pfarrstraße ein Kleinkraftrad der Marke "Keeway" auf, welches eine Kontrolle unterzogen werden sollte. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Einsatzkräfte und flüchtete vor der Polizei, wobei er zum Teil auch über Gehwege fuhr. Die Verfolgungsfahrt führte dann über die Altstädter Straße und weiter auf die Schulstraße. Hier befuhr der Fahrzeugführer dann einen Parkplatz im Bereich Markt. Hier fuhr der Funkstreifenwagen dann neben dem Kleinkraftrad. Das Kleinkraftrad kam ins Schlingern und stieß daraufhin seitlich gegen den Funkstreifenwagen. Daraufhin sprang der Fahrzeugführer von dem Kleinkraftrad ab und flüchtete fußläufig in Richtung Langestraße. Nach einigen hunderten Metern fußläufiger Verfolgung, konnte der Fahrzeugführer durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Hier kam es zu Widerstandshandlungen gegenüber den Einsatzkräften. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus dem Raum Strasburg. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der Tatverdächtige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin war er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Das Kleinkraftrad besaß keine Zulassung und war nicht pflichtversichert. Es erfolgte eine Sicherstellung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Durchführung einer Blutprobenentnahme im Klinikum, wurde der Tatverdächtige nach Hause entlassen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeug Rennens, Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Unfallflucht, Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Personen wurden nicht verletzt. Am Funkstreifenwagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.200 Euro.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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