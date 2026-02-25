Polizei Wuppertal

POL-W: W Einbruchmeldungen der Polizei im Bergischen

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende Einbrüche bei der Polizei angezeigt. Wuppertal - Im Zeitraum vom 23.02.2026, 18:45 Uhr, und dem 24.02.2026, 06:30 Uhr, öffneten unbekannte Täter ein Fenster einer Kindertagesstätte an der Ackerstraße gewaltsam. Sie stahlen Wertgegenstände und Süßigkeiten. An der Rübenstraße wurden Gemeinderäume zum Ziel von Einbrechern. Die Straftat spielte sich zwischen dem 23.01.2026, 21:00 Uhr, und dem 24.02.2026, 10:10 Uhr, ab. Zur Beute ist bislang nichts bekannt. Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände stahlen Einbrecher aus einem Einfamilienhaus an der Straße Mühle. Die Täter brachen am 24.02.2026, zwischen 16:30 Uhr und 18:25 Uhr, ein. Solingen - An der Wuppertaler Straße kam es am 24.02.2026, zwischen 14:10 Uhr und 16:50 Uhr, zu einem Einbruch. Ob etwas gestohlen wurde ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum! Lassen sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Einbruchschutz unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten!

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell