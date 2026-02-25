PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Einbruchmeldungen der Polizei im Bergischen

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende 
Einbrüche bei der Polizei angezeigt.

Wuppertal - Im Zeitraum vom 23.02.2026, 18:45 Uhr, und dem 
24.02.2026, 06:30 Uhr, öffneten unbekannte Täter ein Fenster einer 
Kindertagesstätte an der Ackerstraße gewaltsam. Sie stahlen 
Wertgegenstände und Süßigkeiten.

An der Rübenstraße wurden Gemeinderäume zum Ziel von Einbrechern. Die
Straftat spielte sich zwischen dem 23.01.2026, 21:00 Uhr, und dem 
24.02.2026, 10:10 Uhr, ab. Zur Beute ist bislang nichts bekannt.

Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände stahlen Einbrecher aus 
einem Einfamilienhaus an der Straße Mühle. Die Täter brachen am 
24.02.2026, zwischen 16:30 Uhr und 18:25 Uhr, ein.

Solingen - An der Wuppertaler Straße kam es am 24.02.2026, zwischen 
14:10 Uhr und 16:50 Uhr, zu einem Einbruch. Ob etwas gestohlen wurde 
ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Schützen Sie Ihr Eigentum!

Lassen sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Einbruchschutz 
unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten!

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

