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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung auf dem Gelände des Wasserzweckverbandes

Karlshagen (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 15. März 2026, auf Montag, den 16. März 2026, verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugten Zutritt zum Gelände des Wasserzweckverbandes in der Schulstraße in Karlshagen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beschädigten die Täter zunächst einen Zaun und anschließend einen Container auf dem Gelände. Zudem wurden ein Schaltkasten und mehrere Blitzableiter beschädigt. Insgesamt entstand durch den Vandalismus ein Sachschaden von über 17.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Wer im genannten Tatzeitraum in der Schulstraße in Karlshagen Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378/279-0, über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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