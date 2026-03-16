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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 20-Jähriger von Trio an Bushaltestelle attackiert

Neubrandenburg (ots)

Am Freitagabend soll ein 20-jähriger Deutscher von drei mutmaßlichen Jugendlichen an einer Bushaltestelle am Busbahnhof in Neubrandenburg attackiert worden sein.

Die drei männlichen Jugendlichen sollen das Opfer nach Bargeld und Drogen gefragt haben. Als er angab, nichts dergleichen zu besitzen, durchsuchte der Haupttäter dessen Jackentaschen. Nachdem er nichts fand, schlug er den jungen Mann mit der Faust. Das Trio lief weg, der junge Mann rief die Rettung, die wiederum die Polizei informierte. Aufgrund einer Verletzung am Kopf durch den Schlag wurde der junge Mann zunächst vor Ort und später in der Klinik behandelt.

Der Attackierte beschreibt den Schläger als jugendlich aussehend, etwa 14 Jahre alt, er soll vom Phänotyp her südländisch ausgesehen haben mit dunklen kurzen Haaren, die oben leicht gelockt sind. Die beiden Begleiter des Täters sollen ebenfalls jugendlich gewesen sein. Sie sollen alle dunkle Kleidung getragen haben.

Nachdem die Polizei von der Attacke erfahren hat, war umgehend ein Streifenwagen am Einsatzort zur Anzeigenaufnahme sowie ein Streifenwagen im Tatortbereich unterwegs. Das beschriebene Trio konnte jedoch nicht mehr gefunden werden.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Täter oder zur Tat hat, wird gebeten, sich bei der Neubrandenburger Polizei unter 0395 / 55825224 zu melden oder schriftlich bei der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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