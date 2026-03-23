POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Ballenbergstraße/Hewenstraße - insgesamt rund 65.000 Euro Blechschaden (21.03.2026)
Engen (ots)
Insgesamt rund 65.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagabend auf der Kreuzung Ballenbergstraße/Hewenstraße ereignet hat. Eine 58-Jährige fuhr gegen 21 Uhr mit einem Audi Q5 auf der Hewenstraße in Richtung Ballenbergstraße. Auf der Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines BMW M3 eines 31-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision entstand an beiden Autos erheblicher Schaden. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Wagen.
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