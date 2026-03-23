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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auseinandersetzung am Jugendhaus - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (21.03.2026)

St. Georgen (ots)

Nachdem es am Samstagabend am Jugendhaus in der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen ist, hat die Polizei die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Kurz nach 21 Uhr gerieten etwa 20-25 Jugendliche aus bislang unbekannter Ursache vor dem "Roten Löwen" in Streit. Infolge dessen sprühte einer der Beteiligten Pfefferspray in die Menge, wobei drei Personen leichte Verletzungen erlitten. Ein weiterer Jugendlicher zog sich während des Disputs einen Schlag ins Gesicht zu.

Alle Beteiligten lehnte eine Versorgung durch den Rettungsdienst ab.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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