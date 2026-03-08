PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der A66 führt bei Wiesbaden zu einem schweren Unfall

Wiesbaden (ots)

(Sc) In der Samstagnacht am 07.03.2026 um 22:37 Uhr ereignete sich nach einem vorangegangenen Einzelrennen auf der A66, Richtung Rüdesheim, in Höhe der Anschlussstelle Wiesbaden-Nordenstadt ein Unfall mit mehreren Verletzten.

Der 19-jährige Fahrer eines schwarzen Maybachs S580 fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf der A66 von Frankfurt kommend in Richtung Wiesbaden. Nach ersten Schätzungen fuhr das Fahrzeug mit über 200 km/h anderen Fahrzeugen dicht auf und betätigte mehrfach die Lichthupe, um sich so freie Spur zu erzwingen. Zudem überholte er die anderen Verkehrsteilnehmer rechts und links.

Kurz nach der Anschlussstelle Wiesbaden-Nordenstadt fuhr eine 24-Jährige Deutsche in einem roten Audi A1 auf dem linken Fahrstreifen. Der schwarze Maybach fuhr dem roten Audi mit hoher Geschwindigkeit von hinten auf, woraufhin beide Fahrzeuge ins Schleudern gerieten. Der Maybach schleuderte im Anschluss in einen weiteren PKW. Ein nachfolgender PKW überfuhr Trümmerteile und beschädigte sich so seinen PKW.

Die 24-jährige Fahrerin des Audis wurde leicht verletzt, musste aber für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 19-Jährige Fahrzeugführer des Maybachs und ein Mitfahrer wurden ebenfalls leicht verletzt, konnten nach einer ersten Behandlung im Rettungswagen aber entlassen werden.

Der Sachschaden wird auf ca. 75.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme mussten Teile der Autobahn 66 kurzzeitig gesperrt werden. Hierdurch gab es aber keinen nennenswerten Rückstau.

In Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden das Auto des Verursachers, der Führerschein und die Mobilfunkgeräte der Insassen vom Maybach sichergestellt.

Der 19-Jährige Fahrer des Maybachs muss sich nun einem Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, einer Gefährdung des Straßenverkehrs und einer fahrlässigen Körperverletzung stellen.

In dem Zusammenhang sucht die Polizei auch Zeugen, die die auffällige Fahrweise des 19-Jährigen Fahrers des Maybach beobachteten oder durch diesen genötigt wurden. Die Zeugen wenden sich bitte an die Autobahnpolizei Wiesbaden unter der Telefonnummer: 0611 345 4140.

