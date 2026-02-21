PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WI: LKW-Sattelzug im Acker bei Limburg-Süd abgestellt

Wiesbaden (ots)

Am frühen Samstag Morgen gegen 04:15 Uhr kam ein LKW Sattelzug mit litauischer Zulassung auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und kam im angrenzenden Acker kurz vor der Anschlussstelle LM-Süd zum Stillstand. Der 33-jährige LKW Fahrer aus der Ukraine blieb dabei unverletzt. Eine rasche Bergung aufgrund der nassen Wetterverhältnisse erscheint im Augenblick nicht möglich und wird im Laufe des Tages erfolgen. Zu Sachschäden an der Ackerfläche können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Ob es bei der Bergung des Sattelzuges zu Sperrungen auf der BAB 3 in FR Köln kommt, entscheidet sich im Laufe des heutigen Morgens.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Polizeiautobahnstation Wiesbaden
Wildsachsener Straße 1
65207 Wiesbaden-Medenbach
Kommissar vom Dienst
Telefon: 0611 / 345-4140
Fax: 0611 / 345-4109
E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

