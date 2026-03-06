PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Auffahrunfälle auf BAB 3 lösen in FR Köln einen großen Rückstau aus

Wiesbaden (ots)

Um 13:35 Uhr ereigneten sich auf der BAB 3 zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg-Süd fast gleichzeitig zwei Auffahrunfälle mit insgesamt vier Fahrzeugen. Da zwei Fahrzeuge ineinander verkeilt waren, mussten die beiden linken Fahrstreifen während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Es wurde keiner der Beteiligten verletzt. Der Sachschaden beträgt laut ersten Einschätzungen ca. 20.000 Euro. Der Rückstau betrug, auch aufgrund des einsetzenden Feierabendverkehrs in der Spitze über 10 Kilometer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Polizeiautobahnstation Wiesbaden
Wildsachsener Straße 1
65207 Wiesbaden-Medenbach
Kommissar vom Dienst
Telefon: 0611 / 345-4140
Fax: 0611 / 345-4109
E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

