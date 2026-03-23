Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer bei misslungenem Überholmanöver verletzt (20.03.2026)

VS-Villingen (ots)

Bereits am Freitagnachmittag ist ein Motorradfahrer infolge eines misslungenen Überholmanövers verletzt worden. Kurz nach 15 Uhr war der 42-Jährige mit einem FTR-Motorrad auf dem Nordring in Richtung Villingen unterwegs. Nachdem der Biker bereits mehrere Autos überholte, schaffte er es beim Wiedereinscheren nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und kollidierte mit einem vorausfahrenden Volvo einer 19-Jährigen. Der 42-Jährige stürzte, wobei seine Maschine in den Gegenverkehr rutschte und dort mit einem VW Bus zusammenstieß. Der Mann erlitt Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Durch die Kollision zwischen Motorrad und VW Bus platze an diesem der hintere Reifen, so dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens dürfte bei rund 10.000 Euro liegen.

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