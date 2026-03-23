Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Öschlestraße - 37-Jähriger mit über 2 Promille unterwegs (22.03.2026)

Niedereschach (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend auf der Öschlestraße einen Unfall gebaut. Gegen 19.30 Uhr fuhr der 37-Jährige mit einem Mazda auf der Öschlestraße bergabwärts. Vermutlich aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses kollidierte er dabei gegen einem am Fahrbahnrand geparkten VW Up!. Durch den Aufprall "stellte" es den Mazda auf die Fahrertür und hob den Wagen infolgedessen derart an, dass dieser nur noch auf den Vorderrädern stand. Da der 37-Jährige daraufhin nicht selbstständig aussteigen konnte, musste ihn die Feuerwehr "retten". Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Ein Rettungsdienst brachte den augenscheinlich unverletzten Mann vorsorglich in ein Krankenhaus, wo er zudem eine Blutentnehme über sich ergehen lassen musste.

Die Höhe des an beiden Autos entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Er muss sich in einem Strafverfahren wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls verantworten.

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