Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Kürzlich Abgeschobener bei erneuter Einreise zurückgewiesen

Weil am Rhein (ots)

Trotz eines bestehenden Einreiseverbots versuchte ein 26-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück.

Am Freitag (20.03.2026) versuchte der afghanische Staatsangehörige mit dem Fernreisebus von Italien kommend nach Deutschland zu reisen, als er am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein, in eine Kontrolle der Bundespolizei geriet. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass er vor drei Wochen nach Italien überstellt worden war. Zudem verhing die Ausländerbehörde ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland und schrieb ihn zur Fahndung aus. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und wies den Mann in die Schweiz zurück.

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