LPI-GTH: Unfallflucht unter Alkohol
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am Samstagmorgen kam es gegen 10 Uhr in der Harjesstraße zur Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Der 65-jährige Unfallverursacher flüchtete mit seinem Audi nach dem Unfall,konnte aber nach Zeugenhinweisen und eigenen Ermittlungen des anderen Unfallbeteiligten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten erheblichen Alkoholgeruch bei dem Mann war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. (ak)
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