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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drei auf einem Streich

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Gleich drei Fahrzeuge mit gestohlenen Kennzeichen wurden am Freitag in der Weimarer Straße bei einer Kontrolle festgestellt. Alle Fahrzeuge waren nicht versichert. Als Tatverdächtige konnten drei polizeibekannte Männer im Alter von 19 bis 21 Jahre ermittelt werden. Zwei Fahrzeugführer konnten zudem keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen alle Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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