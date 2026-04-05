LPI-GTH: Drei auf einem Streich
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Gleich drei Fahrzeuge mit gestohlenen Kennzeichen wurden am Freitag in der Weimarer Straße bei einer Kontrolle festgestellt. Alle Fahrzeuge waren nicht versichert. Als Tatverdächtige konnten drei polizeibekannte Männer im Alter von 19 bis 21 Jahre ermittelt werden. Zwei Fahrzeugführer konnten zudem keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen alle Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (ak)
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