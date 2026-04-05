LPI-GTH: Drei auf einem Streich

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots) - Am Karfreitag gegen 14 Uhr kam es in Ohrdruf zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 49-Jähriger befuhr mit seiner Kawasaki die Bahnhofstraße in Richtung B 88. Aus einer Seitenstraße wollte ein 85-jähriger Skodafahrer in die Bahnhofstraße einbiegen und übersah hierbei den Kradfahrer. Trotz Ausweichmanöver und Bremsung kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen im Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenstoß kam der ...

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