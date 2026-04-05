LPI-GTH: Trunkenheit im Straßenverkehr
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw Renault einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 41-jährige Fahrzeugführer hatte zuvor eine Veranstaltung in der Ilmenauer Festhalle besucht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Nach der Blutentnahme wurden der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein sichergestellt sowie ein Strafverfahren eingeleitet. (sk)
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