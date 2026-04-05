LPI-GTH: Trunkenheit im Straßenverkehr

Seebach - Wartburgkreis (ots) - Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag. An einer Schule in Seebach wurde ein Sachschaden von über 1.500 Euro angerichtet. Durch Unbekannte wurde mit Steinen die Lehrereingangstür sowie eine Fensterscheibe beschädigt, indem mit Steinen dagegen geworfen wurdene. Fürderhin wurde eine Betonplatte zerstört. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach ...

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