Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Sonntag (15.02.2026) brachen bislang unbekannte Täter, zwischen 11:45 und 14 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Mendelssohnstraße (nahe der Von-Weber-Straße) ein und entwendeten Bargeld.

Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

