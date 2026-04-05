LPI-GTH: Sachbeschädigung an Regelschule - Zeugen gesucht
Seebach - Wartburgkreis (ots)
Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag. An einer Schule in Seebach wurde ein Sachschaden von über 1.500 Euro angerichtet. Durch Unbekannte wurde mit Steinen die Lehrereingangstür sowie eine Fensterscheibe beschädigt, indem mit Steinen dagegen geworfen wurdene. Fürderhin wurde eine Betonplatte zerstört. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter Angabe der Bezugsnummer 0082799/2026 entgegen ( Tel. 03691/2610 ). (vt)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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