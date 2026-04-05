Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Eisenach (ots)

Am sehr frühen Samstagmorgen wurden Polizeibeamte auf einen E-Scooter-Fahrer in der Wartburgallee aufmerksam. Der 27-jährige Fahrer hatte sich scheinbar zuvor dem Genuß von Alkohol hingegeben, denn ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,54 Promille. Auch auf einem E-Scooter sind natürlich entsprechende gesetzliche Grenzen des Promillewerts einzuhalten. Die Fahrt mit dem E-Scooter endete vor Ort, und es ging weiter mit dem Streifenwagen zur Blutentnahme. (vt)

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