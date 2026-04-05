PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Jugendliche Spaßfahrt endet mit Unfall

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am frühen Samstagabend entschied sich ein 16-Jähriger mit einem nicht zugelassenen PKW Dacia auf einem öffentlichen Parkplatz in Gotha / West Runden zu drehen. Dabei verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem abgestellten Imbisswagen. Sowohl am PKW als auch am Imbisswagen entstand dabei Sachschaden. Den eingetroffenen Polizeibeamten versuchten Anwesende zunächst eine abenteuerliche Geschichte zum Vorfall zu erzählen, welche durch weitere Zeugen schnell entkräftet werden konnte. Bei dem 16-Jährigen wurde zudem ein positiver Drogenvortest festgestellt. Den leichtsinnigen Jugendlichen erwarten nun Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der ebenfalls anwesende 23-jährige Fahrzeughalter muss sich zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gestatten des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 05.04.2026 – 00:43

    LPI-GTH: Mobiltelefon entrissen - Zeugen gesucht

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr wurde ein 13-Jähriger am Stadtbad durch eine unbekannte männliche Person angesprochen und fragte diesen nach der Uhrzeit. Als der 13-Jährige sein Mobiltelefon herausholte und die Uhrzeit mitteilte, entriss der Unbekannte dem Jungen das Mobiltelefon und rannte in Richtung Gotha / West davon. Der Unbekannte soll komplett schwarz gekleidet gewesen sein und ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 00:41

    LPI-GTH: Körperverletzung - Zeugen gesucht

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 19:40 Uhr auf dem Coburger Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 47-Jährigen und zwei männlichen unbekannten Personen. Die beiden Unbekannten griffen den 47-Jährigen zunächst verbal und anschließend körperlich an, so dass dieser leicht verletzt wurde. Die Unbekannten sollen ca. 45 Jahre alt, kräftig gebaut und glatzköpfig gewesen ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 00:40

    LPI-GTH: Mit getuntem Pedelec unterwegs

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitagabend führten Kollegen der Landespolizeiinspektion Gotha eine Verkehrskontrolle mit einem auffällig schnell fahrenden Pedelec durch. Der 17-jährige Fahrer hatte offenbar technische Veränderungen an dem Fahrzeug vorgenommen, so dass dieses deutlich schneller als die erlaubten 25km/h fuhr. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv bei dem 17-Jährigen. Das Pedelec wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren