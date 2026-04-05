Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Jugendliche Spaßfahrt endet mit Unfall

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am frühen Samstagabend entschied sich ein 16-Jähriger mit einem nicht zugelassenen PKW Dacia auf einem öffentlichen Parkplatz in Gotha / West Runden zu drehen. Dabei verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem abgestellten Imbisswagen. Sowohl am PKW als auch am Imbisswagen entstand dabei Sachschaden. Den eingetroffenen Polizeibeamten versuchten Anwesende zunächst eine abenteuerliche Geschichte zum Vorfall zu erzählen, welche durch weitere Zeugen schnell entkräftet werden konnte. Bei dem 16-Jährigen wurde zudem ein positiver Drogenvortest festgestellt. Den leichtsinnigen Jugendlichen erwarten nun Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der ebenfalls anwesende 23-jährige Fahrzeughalter muss sich zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gestatten des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (rd)

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