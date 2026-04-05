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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit getuntem Pedelec unterwegs

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend führten Kollegen der Landespolizeiinspektion Gotha eine Verkehrskontrolle mit einem auffällig schnell fahrenden Pedelec durch. Der 17-jährige Fahrer hatte offenbar technische Veränderungen an dem Fahrzeug vorgenommen, so dass dieses deutlich schneller als die erlaubten 25km/h fuhr. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv bei dem 17-Jährigen. Das Pedelec wurde sichergestellt, eine Blutentnahme mit dem Fahrer durchgeführt und dieser an Erziehungsberechtigte übergeben. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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