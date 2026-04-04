Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopedfahrer flüchtet und verunfallt

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr sollte ein Mopedfahrer in Gräfenroda einer Kontrolle unterzogen werden, weil er ohne Licht unterwegs war. Die Anhaltesignale ignorierte der Fahrer, flüchtete in Richtung Frankenhain und kam schließlich auf einem unbefestigten Waldweg zu Fall. Bei der Kontrolle des 16-Jährigen wurde schnell klar, warum er nicht anhalten wollte. Zum einen war sein Gefährt nicht versichert und auch nicht verkehrssicher, zum anderen war er selbst nicht verkehrstauglich. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Bei dem Sturz verletzte sich der Fahrer leicht. Nach der Blutentnahme wurde er an die Mutter übergeben. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (sk)

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