LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Im Bereich einer Ampelanlage in der Straße "Am Bahnhof" ereignete sich gestern Nachmittag ein Auffahrunfall. Eine 44-jährige Fahrerin eines BMW wartete mit ihrem Pkw an der Rot zeigenden Ampel. Eine 40-jährige Fahrerin eines Kraftomnibusses hielt dahinter. Offenbar unbemerkt rollte der Bus auf den BMW, sodass Sachschaden in Gesamthöhe von circa 7.000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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