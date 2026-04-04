LPI-GTH: Pkw unter Drogen geführt
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Bei der Kontrolle eines Fahrzeugsführers in der Bücheloher Straße am Freitagabend gegen 21:00 Uhr wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 26-jährigen syrischen Staatsangehörigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (sk)
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