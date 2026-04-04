LPI-GTH: Pkw unter Drogen geführt

Arnstadt/Jesuborn (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern gegen 18.30 Uhr teilte ein Imbiss-Mitarbeiter aus der Bahnhofstraße in Arnstadt mit, dass das Lieferfahrzeug, ein schwarzer VW, entwendet wurde. Gegen 19.00 Uhr stellten Polizeibeamte der PI Arnstadt-Ilmenau den Pkw fahrender Weise im Stadtgebiet Ilmenau fest. Trotz eines fehlenden Vorderreifens flüchtete der Fahrer in Richtung Langwiesen. Dabei überfuhr er rote Ampeln und überholte andere Verkehrsteilnehmer in gefährdender ...

mehr