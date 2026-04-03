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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flucht endete in der JVA

Arnstadt/Jesuborn (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern gegen 18.30 Uhr teilte ein Imbiss-Mitarbeiter aus der Bahnhofstraße in Arnstadt mit, dass das Lieferfahrzeug, ein schwarzer VW, entwendet wurde. Gegen 19.00 Uhr stellten Polizeibeamte der PI Arnstadt-Ilmenau den Pkw fahrender Weise im Stadtgebiet Ilmenau fest. Trotz eines fehlenden Vorderreifens flüchtete der Fahrer in Richtung Langwiesen. Dabei überfuhr er rote Ampeln und überholte andere Verkehrsteilnehmer in gefährdender Weise. Gegen 19.10 Uhr endete die Flucht auf der B88 zwischen Jesuborn und Pennewitz. Doch der Mann versuchte, seine Flucht fußläufig fortzusetzen. Die nacheilenden Beamten konnten den Mann jedoch festnehmen. Dabei leistete er zudem Widerstand und war im Besitz einer geringen Menge Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin/ Methamphetamin. Ein Atemalkoholtest ergab rund 0,1 Promille. Später wurde dementsprechend eine Blutentnahme durchgeführt. Bei der Überprüfung der Personalien des 37-Jährigen stelle sich zudem heraus, dass gegen ihn zwei offene Vollstreckungshaftbefehle vorlagen. Gegen den Mann wurden diverse Ermittlungsverfahren, u.a. wegen Diebstahls eines Kraftfahrzeuges, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr und Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Auf Grund der bereits bestehenden Haftbefehle wurde der Mann am heutigen Tag einer Justizvollzugsanstalt überstellt. (mla)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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