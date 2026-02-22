PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Versuchte Körperverletzung und Sachbeschädigung am Hauptbahnhof in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am Samstagmorgen, 21.02.2026, 10:00 Uhr, kam es zu einer ungewöhnlichen Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Schifferstadt: Ein 20-jähriger aus Ludwigshafen näherte sich einer jungen Frau und einem jungen Mann, die gemeinsam auf dem Bahnsteig auf ihren Zug warteten. Unvermittelt riss der 20-Jährige der Frau ihre Kopfhörer vom Kopf und warf sie ins Gleisbett. Hiernach entfernte er sich, ohne etwas zu sagen. Der Begleiter der jungen Frau wollte den Angreifer sodann zur Rede stellen, worauf es zu einer Rangelei kam, in deren Verlauf niemand verletzt wurde. Die unmittelbar danach eintreffende Polizeistreife konnte weitere Übergriffe verhindern. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde außerdem Diebesgut festgestellt, was aus verschiedenen Ladendiebstählen stammte. Der 20-jährige Aggressor schien unter Wahnvorstellungen zu leiden und verhielt sich weiterhin aggressiv gegenüber Dritten, weswegen er zwangsweise in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht wurde. Im Rahmen dieses Einsatzes leistete der junge Mann Widerstand gegenüber den eingesetzten Polizeikräften, welchen er nach Androhung des Distanz-Elektro-Impuls-Gerätes (DEIG oder auch Taser genannt) aufgab. Auch hierbei wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

  • 21.02.2026 – 12:01

    POL-PDLU: Betrugsversuch mit Warnhinweis

    Otterstadt (ots) - Am Freitagmorgen (20.02.2026) gegen 10:15 Uhr klingelten drei männliche Personen bei einem 71 Jahre alten Anwohner aus Otterstadt und boten diesem Dacharbeiten an seinem Haus an. Nachdem der Eigentümer eingewilligt hatte und die Arbeiten abgeschlossen worden waren, verlangten die Handwerker einen deutlich höheren als zunächst vereinbarten Geldbetrag als Gegenleistung. Der 71-Jährige begab sich ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 11:57

    POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

    Römerberg (ots) - In der Nacht zum Samstag (21.02.2026) um 03:26 Uhr wurde eine Streife der Polizei Speyer auf einen Radfahrer aufmerksam, da dieser in Schlangenlinien entlang der L507 in Richtung Römerberg fuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten bei dem 25-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch sowie verzögerte Reaktionen festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,75 Promille, weshalb im Anschluss eine Blutprobe entnommen ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 09:51

    POL-PDLU: Nach Streit ins Gefängnis

    Frankenthal (ots) - Die 21- und 22-Jährigen Frauen konnten am Vortag beobachten, wie ein 14-Jähriger einen E-Scooter entwendete und zeigten dies bei der Polizei an. Als die beiden Frauen am 20.02.2026 um 16:50 Uhr in der Siemensstraße in Frankenthal erneut auf den 14-Jährigen trafen, bedrohte dieser die Frauen und trat der 21-Jährigen mit den Füßen gegen das Schienbein. Durch Polizei stellte sich bei der ...

    mehr
