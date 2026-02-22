Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchte Körperverletzung und Sachbeschädigung am Hauptbahnhof in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am Samstagmorgen, 21.02.2026, 10:00 Uhr, kam es zu einer ungewöhnlichen Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Schifferstadt: Ein 20-jähriger aus Ludwigshafen näherte sich einer jungen Frau und einem jungen Mann, die gemeinsam auf dem Bahnsteig auf ihren Zug warteten. Unvermittelt riss der 20-Jährige der Frau ihre Kopfhörer vom Kopf und warf sie ins Gleisbett. Hiernach entfernte er sich, ohne etwas zu sagen. Der Begleiter der jungen Frau wollte den Angreifer sodann zur Rede stellen, worauf es zu einer Rangelei kam, in deren Verlauf niemand verletzt wurde. Die unmittelbar danach eintreffende Polizeistreife konnte weitere Übergriffe verhindern. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde außerdem Diebesgut festgestellt, was aus verschiedenen Ladendiebstählen stammte. Der 20-jährige Aggressor schien unter Wahnvorstellungen zu leiden und verhielt sich weiterhin aggressiv gegenüber Dritten, weswegen er zwangsweise in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht wurde. Im Rahmen dieses Einsatzes leistete der junge Mann Widerstand gegenüber den eingesetzten Polizeikräften, welchen er nach Androhung des Distanz-Elektro-Impuls-Gerätes (DEIG oder auch Taser genannt) aufgab. Auch hierbei wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell