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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 19:40 Uhr auf dem Coburger Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 47-Jährigen und zwei männlichen unbekannten Personen. Die beiden Unbekannten griffen den 47-Jährigen zunächst verbal und anschließend körperlich an, so dass dieser leicht verletzt wurde. Die Unbekannten sollen ca. 45 Jahre alt, kräftig gebaut und glatzköpfig gewesen sein. Die Polizei Gotha (Tel. 03621781124) sucht Zeugen, welche Wahrnehmungen zu der Auseinandersetzung gemacht haben und Hinweise zu den Unbekannten unter der Bezugsnummer 26077492 geben können. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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