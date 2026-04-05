Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mobiltelefon entrissen - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr wurde ein 13-Jähriger am Stadtbad durch eine unbekannte männliche Person angesprochen und fragte diesen nach der Uhrzeit. Als der 13-Jährige sein Mobiltelefon herausholte und die Uhrzeit mitteilte, entriss der Unbekannte dem Jungen das Mobiltelefon und rannte in Richtung Gotha / West davon. Der Unbekannte soll komplett schwarz gekleidet gewesen sein und einen Mundschutz getragen haben. Die Polizei Gotha (Tel. 03621781124) sucht Zeugen, die Wahrnehmungen zum Sachverhalt gemacht haben oder Hinweise zu dem Unbekannten unter der Bezugsnummer 26077566 geben können. (rd)

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