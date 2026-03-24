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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Kettenbaggers

Varel (ots)

Am Sonntagabend, 22.03.2026, kam es gegen 23.20 Uhr zu einem Brand eines Kettenbaggers in der Windallee. Der Bagger befand sich auf dem Hauptweg des Vareler Waldes, in dem derzeit Forstarbeiten stattfinden. Ein aufmerksamer Anwohner nahm zur genannten Zeit einen hellen Feuerschein wahr. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schaden von 50 000,-EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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