Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Kettenbaggers

Varel (ots)

Am Sonntagabend, 22.03.2026, kam es gegen 23.20 Uhr zu einem Brand eines Kettenbaggers in der Windallee. Der Bagger befand sich auf dem Hauptweg des Vareler Waldes, in dem derzeit Forstarbeiten stattfinden. Ein aufmerksamer Anwohner nahm zur genannten Zeit einen hellen Feuerschein wahr. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schaden von 50 000,-EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

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