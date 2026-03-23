Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Am Mittwoch, den 18. März 2026, kam es gegen 12:15 Uhr in der Mitscherlichstraße im Bereich der Kreuzung zur Mellumstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Zur vollständigen Aufklärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei Wilhelmshaven nun mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
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