Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl eines E-Bikes
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum von Freitag, 20.03.2026, 18:00 Uhr, bis Samstag, 21.03.2026, 18:00 Uhr, wurde ein mittels Faltschloss gesichertes E-Bike von einem Hinterhof des Börsenplatzes in Wilhelmshaven entwendet. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Trekkingrad im Wert von etwa 2700 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
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