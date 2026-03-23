POL-WHV: Diebstahl eines E-Bikes

Wilhelmshaven (ots) - Am 19.03.2026 gegen 15:30 Uhr kam es auf dem öffentlichen Platz vor der Christus- und Garnisonkirche in der Straße Am Kirchplatz in Wilhelmshaven zu einem Vorfall mit Beleidigung und Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen beleidigte ein 50-jähriger Beschuldigter das Opfer zunächst verbal und schlug ihm anschließend mit der Hand gegen den Kopf. Zudem verschüttete er Bier über den Kopf ...

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