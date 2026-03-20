Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beleidigung und Körperverletzung am Kirchplatz

Wilhelmshaven (ots)

Am 19.03.2026 gegen 15:30 Uhr kam es auf dem öffentlichen Platz vor der Christus- und Garnisonkirche in der Straße Am Kirchplatz in Wilhelmshaven zu einem Vorfall mit Beleidigung und Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen beleidigte ein 50-jähriger Beschuldigter das Opfer zunächst verbal und schlug ihm anschließend mit der Hand gegen den Kopf. Zudem verschüttete er Bier über den Kopf des Opfers. Im weiteren Verlauf begab sich der Beschuldigte in die Kirche, nahm ein Kruzifix von der Wand und stellte dieses verkehrt herum vor dem Eingangsbereich ab, bevor er sich von der Örtlichkeit entfernte. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

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