Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Körperverletzungen am Bahnübergang in der Mitscherlichstraße
Wilhelmshaven (ots)
Am 19.03.2026 in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 14:41 Uhr kam es im Bereich des Bahnübergangs in der Mitscherlichstraße in Wilhelmshaven zu mehreren Körperverletzungsdelikten.
Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein Beschuldigter zunächst einem männlichen Opfer mehrfach ins Gesicht, nachdem es zuvor zu einem verbalen Streit gekommen sein soll.
Im weiteren Verlauf versuchte eine weibliche Person, den Beschuldigten von dem Angriff abzuhalten. Daraufhin überquerte der Beschuldigte die Straße, spuckte der Frau ins Gesicht und schlug ihr anschließend zweimal gegen die linke Gesichtshälfte. Die Geschädigte erlitt Schmerzen.
Die Ermittlungen wurden eingeleitet.
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