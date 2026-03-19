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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in der Hegelstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 18.03.2026 gegen 16:10 Uhr kam es in der Hegelstraße in Wilhelmshaven, im Bereich der Einmündung Gökerstraße, zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein 68-jähriger Fahrzeugführer zunächst an, um einen 57-jährigen PKW-Fahrer passieren zu lassen. Beim anschließenden Anfahren kam es zum Zusammenstoß.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bei dem 68-jährigen Beteiligten eine Atemalkoholkonzentration von 1,98 Promille festgestellt.

Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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