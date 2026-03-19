Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in der Hegelstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 18.03.2026 gegen 16:10 Uhr kam es in der Hegelstraße in Wilhelmshaven, im Bereich der Einmündung Gökerstraße, zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein 68-jähriger Fahrzeugführer zunächst an, um einen 57-jährigen PKW-Fahrer passieren zu lassen. Beim anschließenden Anfahren kam es zum Zusammenstoß.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bei dem 68-jährigen Beteiligten eine Atemalkoholkonzentration von 1,98 Promille festgestellt.

Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell