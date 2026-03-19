Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in der Hegelstraße
Wilhelmshaven (ots)
Am 18.03.2026 gegen 16:10 Uhr kam es in der Hegelstraße in Wilhelmshaven, im Bereich der Einmündung Gökerstraße, zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein 68-jähriger Fahrzeugführer zunächst an, um einen 57-jährigen PKW-Fahrer passieren zu lassen. Beim anschließenden Anfahren kam es zum Zusammenstoß.
Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bei dem 68-jährigen Beteiligten eine Atemalkoholkonzentration von 1,98 Promille festgestellt.
Die Ermittlungen wurden eingeleitet.
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