Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 18.03.26, 20.30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Virchowstr./Ebertstr. zu einem Verkehrsunfall.

Ein E-Scooter-Fahrer, der vermutlich bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr, stieß hier mit einem Pkw zusammen, der die Virchowstraße in Richtung Norden befuhr und kam durch den Zusammenstoß zu Fall. Der E-Scooter-Fahrer stieg anschließend wieder auf sein Fahrzeug und fuhr auf der Ebertstraße in Richtung Westen weiter. Am beteiligten Pkw entstand Sachschaden. Der Fahrer des E-Scooters war ca. 22 Jahre alt, schlank, trug eine helle Hose und eine weiße Jacke mit Fellkragen an der Kapuze.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet den Fahrzeugführer sowie etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

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