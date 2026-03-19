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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 18.03.26, 20.30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Virchowstr./Ebertstr. zu einem Verkehrsunfall.

Ein E-Scooter-Fahrer, der vermutlich bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr, stieß hier mit einem Pkw zusammen, der die Virchowstraße in Richtung Norden befuhr und kam durch den Zusammenstoß zu Fall. Der E-Scooter-Fahrer stieg anschließend wieder auf sein Fahrzeug und fuhr auf der Ebertstraße in Richtung Westen weiter. Am beteiligten Pkw entstand Sachschaden. Der Fahrer des E-Scooters war ca. 22 Jahre alt, schlank, trug eine helle Hose und eine weiße Jacke mit Fellkragen an der Kapuze.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet den Fahrzeugführer sowie etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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