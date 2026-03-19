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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wiederholter Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Schortens

Schortens (ots)

Am 18.03.2026, gegen 16:15 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever den 22-jährigen Führer eines E-Scooters im Bereich der Jeverschen Straße in Schortens.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht über den erforderlichen Pflichtversicherungsschutz verfügt.

Die Weiterfahrt wurde dem Mann unter Erläuterung der Rechtslage untersagt.

Dennoch wurde der Mann gegen 16:30 Uhr erneut, von der gleiche Streifenbesatzung, auf dem E-Scooter fahrend angetroffen.

Der E-Scooter wurde nunmehr vorübergehend sichergestellt, um weitere Fahrten zu vereiteln.

Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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