Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wiederholter Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Schortens

Schortens (ots)

Am 18.03.2026, gegen 16:15 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever den 22-jährigen Führer eines E-Scooters im Bereich der Jeverschen Straße in Schortens.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht über den erforderlichen Pflichtversicherungsschutz verfügt.

Die Weiterfahrt wurde dem Mann unter Erläuterung der Rechtslage untersagt.

Dennoch wurde der Mann gegen 16:30 Uhr erneut, von der gleiche Streifenbesatzung, auf dem E-Scooter fahrend angetroffen.

Der E-Scooter wurde nunmehr vorübergehend sichergestellt, um weitere Fahrten zu vereiteln.

Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

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