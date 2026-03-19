Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz an der Altjührdener Straße - Zeugen gesucht

Varel (ots)

Am 17.03.2026 kam es gegen 16:00 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Möbelgeschäftes an der Altjührdener Straße in Varel zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort abgestellter Pkw Nissan Qashqai aus dem Zulassungsbereich Leer im Bereich des Hecks beschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 9230 in Verbindung zu setzen.

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