Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hausfriedensbruch und Diebstahl in Mehrfamilienhaus

Varel (ots)

Am 18.03.2026 gegen 13:15 Uhr kam es in der Bachstraße in Varel zu einem Vorfall in einem Mehrfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 19-jähriger Beschuldigter unbefugt im Waschkeller des Hauses auf und hatte dort in einem Wäscheberg übernachtet. Als er durch den Lebensgefährten der Geschädigten entdeckt wurde, verließ er das Gebäude auf Aufforderung. Beim Verlassen entwendete der Beschuldigte jedoch einen schwarzen Hoodie mit der Aufschrift "Deichbrandfestival". Der Beschuldigte konnte später im Stadtgebiet angetroffen werden, wobei er den entwendeten Pullover noch bei sich trug. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

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