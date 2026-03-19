Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung an Schulgebäude
Wilhelmshaven (ots)
Am 18.03.2026 gegen 16:46 Uhr kam es in einer Schule in der Nogatstraße in Wilhelmshaven zu einem Vorfall mit zwei Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen rissen zwei 14-jährige Beschuldigte gemeinschaftlich so lange an einer Glastür des Schulgebäudes, bis diese aufsprang. Anschließend betraten sie das Gebäude und öffneten auf gleiche Weise eine weitere Tür. Über einen Notausgang verließen sie die Schule wieder, nachdem sie diesen von innen entriegelt hatten. Die Tat wurde durch eine Zeugin beobachtet, die die Polizei verständigte. Gegen die Jugendlichen wurden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung eingeleitet.
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