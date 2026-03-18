Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raubdelikt auf Gehweg in der Preußenstraße - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 15.03.2026 in der Zeit zwischen 11:33 Uhr und 11:35 Uhr kam es auf dem Gehweg in der Preußenstraße in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich das Opfer und der Beschuldigte zu einer Bargeldübergabe verabredet. Im Rahmen des Treffens schlug der Beschuldigte dem Opfer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und entwendete anschließend ein niedrige zweistellige Summe Bargeld, das das Opfer in der Hand hielt. Die Ermittlungen dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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