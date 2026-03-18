Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beschädigtes Verkehrsschild in der Jeverschen Straße - Verursacher unbekannt

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Schortens (ots)

Am 18.03.2026 wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass ein Verkehrsschild in der Jeverschen Straße im Bereich der Einmündung Bebelstraße in Schortens umgefahren worden sei.

Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Der Mast des Verkehrsschildes ragte in den Geh- und Radweg hinein. Der Bauhof der Stadt Schortens wurde verständigt und richtete das Schild provisorisch wieder auf.

Am Mast des Verkehrsschildes entstand ein Schaden. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug konnten bislang nicht erlangt werden. Nach ersten Einschätzungen könnte es sich um einen Lkw gehandelt haben.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Schortens unter der Telefonnummer 04461 984930 in Verbindung zu setzen.

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