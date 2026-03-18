Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.03.2026 gegen 20:30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Tonndeichstraße in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß beziehungsweise trat der 44-jährige Beschuldigte das 38-jährige Opfer, wodurch dieses die Treppe im Hausflur hinunterfiel. Im Anschluss klagte das Opfer zunächst über schwerwiegende Verletzungen, bewegte sich jedoch kurz vor dem Transport durch den Rettungsdienst eigenständig fort. Alle beteiligten Personen standen unter erheblichem Alkoholeinfluss und waren sich persönlich bekannt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

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