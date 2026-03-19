Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsereignis mit leicht verletzter Person in Zetel - Zeugen gesucht

Zetel (ots)

Am 17.03.2026 in der Zeit zwischen 16:10 Uhr und 16:20 Uhr kam es in der Straße Ohrbült in Zetel zu einem Verkehrsereignis mit leichtem Personenschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer weiblichen Person und einem 36-jährigen Mann aus Zetel. Im weiteren Verlauf fuhr die Frau mit ihrem Pkw auf den Mann zu und berührte ihn mit einem Außenspiegel am Arm. Der 36-Jährige erlitt hierbei leichte Schmerzen. Die Frau wird wie folgt beschrieben: schwarze Haare zum Dutt, Mitte 30, schlankes Gesicht, Solarium gebräunt. Gefahren sein soll sie in einem hellbräunlichem, sandfarbenem VW SUV.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Zetel unter der Telefonnummer 04453 989590 in Verbindung zu setzen.

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