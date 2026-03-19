Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Wohnhaus in Schoost

Schortens (ots)

Am 18.03.2026, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 10:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Kloster Landweg in Schortens.

Unbekannte Täter erlangten gewaltsam Zutritt zum rückwärtigen Bereich des Wohnhauses. Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

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