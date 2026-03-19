Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Einbruch in Wohnhaus in Schoost
Schortens (ots)
Am 18.03.2026, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 10:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Kloster Landweg in Schortens.
Unbekannte Täter erlangten gewaltsam Zutritt zum rückwärtigen Bereich des Wohnhauses. Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt.
Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell