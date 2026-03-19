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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Mini-Baggers und Anhängers in der Ladestraße - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom 16.03.2026, 17:00 Uhr, bis zum 17.03.2026, 06:45 Uhr kam es in der Ladestraße in Wilhelmshaven, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einen roten Mini-/Kompaktbagger der Marke Kubota sowie einen dazugehörigen Kfz-Anhänger, auf dem sich der Bagger befand. Auf dem Anhänger lagen zudem zwei Tieflöffel, ein Raumlöffel sowie Schraubkupplungen. Der Anhänger war gegen Wegnahme gesichert.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf knapp 35.000 Euro.

Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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