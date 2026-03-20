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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am 19.03.2026 gegen 15:43 Uhr kam es im Bereich Am Markt in Bockhorn zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein Beschuldigter wiederholt mit beiden Fäusten auf das Opfer ein. Dieses erlitt dabei Verletzungen an der rechten Hand, am Hals sowie am Kopf. Im Verlauf der Auseinandersetzung bewegten sich die Beteiligten auf dem Gehweg entlang der Steinhauser Straße und stürzten gegen einen geparkten Pkw, der dabei ebenfalls beschädigt wurde.

Nach derzeitigem Stand kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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