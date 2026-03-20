Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am 19.03.2026 gegen 15:43 Uhr kam es im Bereich Am Markt in Bockhorn zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein Beschuldigter wiederholt mit beiden Fäusten auf das Opfer ein. Dieses erlitt dabei Verletzungen an der rechten Hand, am Hals sowie am Kopf. Im Verlauf der Auseinandersetzung bewegten sich die Beteiligten auf dem Gehweg entlang der Steinhauser Straße und stürzten gegen einen geparkten Pkw, der dabei ebenfalls beschädigt wurde.

Nach derzeitigem Stand kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen. Die Ermittlungen dauern an.

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