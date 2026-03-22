Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der PI Wilhelmshaven/Friesland für den Zeitraum vom 20.03 bis 22.03.2026

Wilhelmshaven (ots)

PI WILHELMSHAVEN

Freitag, 20.03.2026:

Mit E-Scooter unter Alkoholeinfluss auf der Autobahn unterwegs: Am Freitagabend gegen 23:40 Uhr befährt eine Funkstreifenwagenbesatzung aus Wilhelmshaven die BAB 29 in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Coldewei und Fedderwardergroden. Dabei stellen die Beamten fest, dass zwei Personen den gleichen Straßenabschnitt befahren, allerdings auf einem E-Scooter. Die beiden männlichen Personen im Alter von 21 und 20 Jahren werden aus dem Gefahrenbereich verbracht und einer Kontrolle unterzogen. Der 21-jährige Fahrzeugführer steht erkennbar unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,47 Promille. Nach einem eindringlichen verkehrserzieherischen Gespräch wird der Person eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wird untersagt und der E-Scooter gefahrenabwehrrechtlich sichergestellt. Zur Begründung der gewählten Fahrstrecke wird angegeben, man habe den kürzesten Weg aus dem Maadebogen nach Fedderwardergroden nehmen wollen. Der etwas weniger alkoholisierte "Beifahrer" des E-Scooters schien dagegen keine vernunftbegründeten Einwände gehabt zu haben.

Diebstahl von zwei Motorrollern in der Grenzstraße: Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmittag kam es zum Diebstahl von zwei Motorrollern in der Grenzstraße in Wilhelmshaven, etwa in Höhe des Bartsch-Carré. Ein schwarzgrauer Motorroller sowie ein weiß rotfarbener Motorroller mit schwarzem Topp Case, die dort geparkt und zumindest im Fall des weiß rotfarbenen Rollers mit Lenkradschloss gesichert waren, wurden entwendet. An beiden Fahrzeugen befanden sich noch grüne Versicherungskennzeichen. Personen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven, Tel. 04421-9420, in Verbindung zu setzen.

Samstag, 21.03.2026:

Erneutes Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln: Am Samstagnachmittag fällt einer Streifenwagenbesatzung ein Pkw Ford C-Max auf der Freiligrathstraße auf, der in jüngerer Vergangenheit von einem 40-Jährigen ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt wurde. Der Pkw wird erneut einer Kontrolle unterzogen und dabei festgestellt, dass die gleiche Person, immer noch ohne Fahrerlaubnis, das Fahrzeug führt. Zudem kann mit einem Drogenvortest eine wieder bestehende Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Dem Mann wird die Weiterfahrt untersagt und für das weitere Verfahren eine Blutprobe entnommen. Als Beifahrer befanden sich die Halterin des Pkw und deren fünfjährige Tochter mit im Fahrzeug. Die Halterin ist im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Über den Umstand, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein habe und unter Drogeneinfluss stehe, zeigt diese sich sichtlich erschrocken.

Sachbeschädigung an einem Pkw:

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmittag wird ein in der Mitscherlichstraße, Höhe des Rathausviertels, geparkter Pkw Ford C-Max durch Zerkratzen des Lackes an allen vier Fahrzeugseiten beschädigt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Personen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven, Tel. 04421-9420, in Verbindung zu setzen.

Sonntag, 22.03.2026

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Am Sonntagmorgen teilt ein Anwohner aus der Weidenstraße der Polizei Wilhelmshaven mit, dass er seinen geparkten Pkw mit starken Unfallbeschädigungen am Abstellort vorgefunden habe. Der in der Weidenstraße am Fahrbahnrand zwischen den Hausnummern 32 und 38 ordnungsgemäß geparkte BMW der 1er-Reihe in grau weist bei Sachverhaltsaufnahme vor Ort erhebliche Beschädigungen an der linken Fahrzeugfront auf und ist nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird bei erster Inaugenscheinnahme auf ca. 5000 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Personen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven, Tel. 04421-9420, in Verbindung zu setzen.

PK JEVER

Schortens

Trunkenheitsfahrt Am 20.03.2026, um 13:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Jever einen Pkw, welcher auffällig in der Dykhauser Straße in Schortens stand. Aufgrund der Halteposition des Pkw gingen die Beamten davon aus, dass ein Notfall bei der Fahrzeugführerin vorliege. Im Rahmen der Kontrolle zeigte sich jedoch, dass die 43-jährige Fahrzeugführerin, welche zuvor das Fahrzeug geführt hatte, erheblich unter Alkoholeinfluss stand und zudem noch Schmerzmittel zu sich genommen hatte, welche unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,77 Promille aus. Bei der 43-jährigen Frau wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Strafverfahren.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 20.03.2026, in der Zeit von 16:40 Uhr bis 16:50 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw (VW Taigo) auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Mühlenweg in Schortens. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Pkw offenbar von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden war. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Im Zeitraum vom 20.03.2026, 22 Uhr, bis zum 21.03.2026, 03:10 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw (Ford Focus) in einer Parkbucht in der Beethovenstraße in Schortens. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Pkw offenbar von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden war. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung in der Diskothek

Am 21.03.2026, gegen 02:15 Uhr, kam es in der Diskothek in Schortens zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Kenntnissen wurde dabei eine 16-Jährige im Bereich der Toiletten durch eine unbekannte Person so stark ins Gesicht geschlagen, dass sie auf den Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Jever

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am 20.03.2026, gegen 16:05 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever einen 23-jährigen Führer eines E-Scooters im Bereich der Jeverschen Straße in Jever. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht über den erforderlichen Pflichtversicherungsschutz verfügt. Die Beamten stellten zudem bei dem Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten fest. Der 23-Jährige räumte daraufhin ein, in letzter Zeit Cannabis konsumiert zu haben. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm unter Erläuterung der Rechtslage untersagt. Gegen ihn wurden ein Strafverfahren und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an Pkw

Am 21.03.2026, gegen 21:23 Uhr, kam es in der Sophienstraße in Jever zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Zur genannten Zeit wurde die Heckscheibe des vor der Garage abgestellten Pkw so stark beschädigt, dass diese größtenteils entglast wurde. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Sande

Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in Sande Am 23.03.2026, gegen 05:30 Uhr, wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, auf dem Parkplatz der Diskothek in Sande gemeldet. Am Einsatzort konnten mehrere Beteiligte, welche an der Auseinandersetzung involviert waren, angetroffen werden. Insgesamt war die Stimmung sehr aufgeheizt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Personen mit Schlägen und Tritten verletzt und mussten teilweise vom Rettungsdienst behandelt werden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

PK VAREL

Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz Varel - Am Freitagabend befuhr ein 21-jähriger Mann aus Varel mit seinem Elektrokleinstfahrzeug den Steinbrückenweg, obwohl für den versicherungspflichtigen E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Der Vareler muss sich nun einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Bockhorn - Am Freitagvormittag ist durch eine Funkstreifenwagenbesatzung ein ähnlicher Sachverhalt in Bockhorn aufgefallen. Dort befuhr ein 42-jähriger Vareler die Bockhorner Straße mit einem E-Scooter, bei welchem ebenfalls kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Auch ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Diebstahl und Sachbeschädigung

Varel - In der Zeit vom 19.03.2026, 19:00 Uhr, bis zum 20.03.2026, 12:00 Uhr, verschaffte man sich Zugang zu einem Hundeübungsplatz im Heckenweg. Dort wurden mehrere Gegenstände entwendet und weitere beschädigt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, diese der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451/923-0 mitzuteilen.

Varel - Im Bereich der Vareler Innenstadt, in der Schloßstraße, kam es innerhalb der letzten Tage zu Sachbeschädigungen durch schwarze Farbschmierereien. Zeugen, die hierzu sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, diese der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451/923-0 mitzuteilen.

Fahren unter Einfluss

Zetel - Am 22.03.2026, um 00:01 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung auf einen 29-jährigen Zeteler aufmerksam, welcher seinen PKW in der Blauhander Straße führte. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte diesen Verdacht. Gegen den Fahrzeugführer wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde entsprechend untersagt.

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