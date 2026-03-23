Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Am Donnerstag, den 19. März 2026, gegen 22:30 Uhr in der Flutstraße, in Höhe der Hausnummer 93, wurde eine am Fahrbahnrand befindliche rote Mercedes C-Klasse beim Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen, größeren Pkw handeln. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
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